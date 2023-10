Alla scoperta di natura e profumi nei nostri "Territori forti e fluidi"

Da domani a domenica 29 ottobre Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Serrapetrona, Valfornace e Visso, protagonisti del bando Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche), ospiteranno appuntamenti dallo spiccato taglio naturalistico per valorizzare le piccole attività artigianali, le produzioni enogastronomiche e coloro che hanno il compito di testimoniare tradizioni, storia e racconti. È il progetto "Territori forti e fluidi", presentato ieri in conferenza nella sala consiliare di Ussita (ente capofila), che vede aggregati gli altri Comuni; ad illustrarlo, la "padrona di casa" Silvia Bernardini con i colleghi sindaci Mauro Falcucci di Castelsantangelo, Massimo Citracca di Valfornace e Gian Luigi Spiganti Maurizi di Visso. Costante il rimando all’elemento acqua: diverse iniziative si svolgeranno a bordo fiume o a bordo lago. Ma i "fluidi" nel progetto sono raccontati anche nelle essenze che "il profumiere dell’anima" Mauro Malatini ha realizzato per l’occasione e che è stato lanciato e "spruzzato" per la prima volta ieri: un profumo ispirato alla montagna per lasciare un ricordo olfattivo del progetto e dei giorni da trascorrere insieme. Si comincia domani a Serrapetrona con una serata di apertura straordinaria dell’Osservatorio Astronomico di Villa d’Aria, spettacolo e pic-nic (già sold out). Domenica 15 ottobre piazza Maria Cappa, a Visso, ospita "I Sibillini raccontano: eccellenze e territorio. Mostra mercato di prodotti artigianali" e una passeggiata narrata fino alle Torri, musica e richiami medioevali. Sabato 21 a Castelsantangelo escursione alle Cascate del Pisciatore, performance teatrale, concerti, laboratorio per bambini. Domenica 22, a Valfornace, passeggiata al Lago di Boccafornace, stand con i produttori di Coldiretti Macerata e la "smielatura" con il Consorzio Apistico provinciale, passeggiata tra castagneti, caldarroste e racconti. Sabato 28 al Lago di Caccamo concerto e degustazione "Le caratteristiche dei fluidi: la vernaccia di Serrapetrona e l’olio Coroncina". Domenica 29 passeggiata narrata dal torrente Ussita con guide e botanici, artigiani e poeti, tra rime e musica, giocolieri e maghi per i più piccoli ed esperienza olfattiva con "Il profumo meraviglia dei sensi". Il programma completo si può trovare sui canali social dei Comuni e sulle pagine Fb e Instagram di "Territori forti e fluidi" (info 3701227568). Partners del progetto: Arci Macerata, rappresentata ieri dal presidente Massimiliano Sport Bianchini, Confartigianato, Coldiretti, Consorzio Apistico, Parco dei Sibillini, Operatori Turistici Altonera.

Lucia Gentili