Alla scoperta di noi stessi ricordando l’infanzia vissuta

L’insegnante e pedagogista Emily Mignanelli sarà protagonista oggi alle 16, nella sede della Scaccomatto all’ex convento di via Oberdan, di un incontro dal titolo "Tutti abbiamo avuto un’infanzia felice finché non ce la ricordiamo". "Nell’infanzia – spiega Mignanelli – si annidano le chiavi per comprendere le ragioni per cui vostro figlio vi fa arrabbiare, sembra non ascoltarvi o provocarvi. Bisogna comprendere il funzionamento degli strumenti ereditati da piccoli. Perché l’infanzia determina la maggior parte dei meccanismi automatici che possediamo ed è la chiave più preziosa per aprire la porta a una vita più serena. Cercheremo di entrare nelle foreste della memoria per portare a galla una delle verità più scomode, quella del bambino che siamo stati". Informazioni: s.stopponi@cooss.marche.it o 345-1109973.

m.p.