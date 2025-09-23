Alla scoperta di radici e tradizioni: "Lezioni di Mare" chiude col pieno

Condivisione, amore per le tradizioni e per il mare. È stato questo e tanto altro la terza edizione di "Lezioni di Mare", il format che dal 2023 chiude la stagione estiva civitanovese celebrando il legame della comunità con le proprie radici territoriali. Il progetto, che è ideato e curato da Veronica Petrelli per l’associazione culturale Cibo&Benessere, ha come obiettivo diffondere conoscenze e suggestioni ispirate al e dal mare, consegnate alla cittadinanza da esperti e conoscitori dei tanti temi approfonditi nel corso degli incontri. Sette gli appuntamenti che hanno avuto luogo quest’anno, organizzati in formula diffusa.

L’ultimo si è tenuto lo scorso fine settimana, con Roberto Regnoli, il "postino del mare", che raccoglie e colleziona messaggi in bottiglia giunti da ogni luogo e da ogni tempo.

"I temi che hanno raccolto più domande e suscitato maggiore interesse tra coloro che hanno preso parte agli eventi sono stati la conservazione del pesce e le specie alimentari che si trovano al banco del supermercato – ha spiegato Veronica Petrelli – ma grande partecipazione c’è stata anche per la salita all’interno della torre campanaria di Cristo Re, a cura di Alvise Manni e del Centro Studi Civitanovesi, in collaborazione con l’unità pastorale San Pietro – Cristo Re. È venuta tanta gente, che ha molto apprezzato l’iniziativa. L’idea che ha mosso questo format, del resto, è quello di legare la comunità alle sue radici. Ma anche aggregarsi. E questo è un aspetto che è arrivato alle persone. C’è chi si è conosciuto agli incontri e questo mi ha dato molta soddisfazione. Sia l’anno scorso che quest’anno un appuntamento è stato dedicato alle scuole, con la lezione di fisica del professor Piergiorgio Balboni, che è presidente dell’unione diportistica Il Madiere, nell’auditorium dell’istituto superiore Leonardo Da Vinci". Una occasione per coivolgere e avvicinare anche i giovani alle proprie radici.