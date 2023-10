Alla Scuola popolare di filosofia c’è La Matina

La Scuola popolare di filosofia dà appuntamento agli Antichi forni di Macerata (domani alle 21) per la serie d’incontri sul tema "Filosofia e Letteratura". Il prof Marcello La Matina parlera delle "Memorie di Adriano" di Marguerite Yourcenar. In quest’opera, l’autrice, mantenendo l’autenticità storica, reinterpreta il passato a proprio modo, dando al romanzo la forma di epistola indirizzata dall’imperatore malato al giovane amico Marco Aurelio. Il professor La Matina percorrerà un viaggio in questo capolavoro letterario.