All’Abbadia di Fiastra due giornate tra fede e cultura

Il Centro studi storici maceratesi organizza all’Abbadia di Fiastra, oggi e domani, il suo 59esimo convegno annuale. Organizzato in collaborazione con la Regione, la fondazione Vaticano II, la Fondazione Giustiniani-Bandini e i Cammini lauretani avrà per tema "Viaggi nelle Marche e dalle Marche. Itinerari di fede, di cultura e di conoscenza", il convegno vedrà la presenza di 18 relatori, con il professore Unimc Carlo Pongetti a tenere la prolusione, parlando di pratiche di viaggio tra identità e alterità, prendendo spunto da una espressione tratta da un portolano del Quattrocento, "Terre tochate chon mano et vegiute colli ochi".

I lavori saranno aperti da una introduzione al tema del convegno a cura di Alberto Meriggi, presidente del Centro studi storici maceratesi, a cui faranno seguito i saluti delle autorità presenti. Nell’arco del convegno verranno illustrati e commentati diari di viaggio, rinvenuti di recente, riguardanti passaggi e soste nel Maceratese e nelle Marche di vari viaggiatori, come mercanti, pellegrini, ambasciatori, migranti, monaci e gente comune, ma non mancheranno studi concernenti viaggi effettuati dalle Marche verso altre terre, vicine e lontane, da studiosi, missionari e perfino da esploratori e scienziati.