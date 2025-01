Allaccio abusivo ai contatori della vicina, coppia denunciata

Il costo della bolletta di energia elettrica lievita inspiegabilmente: scoperti due "vampiri" di energia elettrica, che si erano allacciati abusivamente alla rete della loro vicina di casa. In due, un uomo e una donna, sono finiti nei guai. Gli agenti di polizia del capoluogo, al termine delle indagini, hanno denunciato alla Procura di Macerata due persone per l’ipotesi di reato, in concorso, di furto di energia elettrica commesso in città. Le indagini avevano preso il via dopo la denuncia fatta da una signora maceratese. La donna, infatti, aveva accertato dei rilevanti aumenti nel costo delle bollette di energia elettrica in un periodo temporale di un anno. Così aveva segnalato la situazione ed erano partite le indagini, che hanno portato a scoprire l’allaccio abusivo. Dai successivi accertamenti svolti dagli agenti di polizia, infatti, è emerso un collegamento alla rete della signora, che ignara ovviamente di tutto alimentava la fornitura di energia elettrica ai locali, abitazione e magazzino, in uso ai due, un uomo ed una donna rispettivamente di 62 e 60 anni, entrambi maceratesi. La coppia, dunque, è stata denunciata dalla polizia per furto di energia elettrica in concorso.