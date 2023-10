Allaccio abusivo al contatore della Carifermo: arrestato

Pensava forse che fare un allaccio abusivo della corrente elettrica al contatore a carico di un istituto di credito sarebbe passato inosservato, considerata la piccola variazione di consumo in bolletta e la modesta cifra da pagare in più per un’agenzia così importante di una banca. Invece, la presenza di un cavo volante non è passata inosservata ai responsabili dell’istituto di credito che hanno sporto denuncia, facendo scattare gli accertamenti della locale stazione dei carabinieri. Per le forze dell’ordine è stato facile risalire al trasgressore e procedere al suo arresto. Il fatto è avvenuto a Fontenoce di Recanati e l’istituto attenzionato dal commerciante è la Carifermo. Giovedì mattina i carabinieri di Recanati, guidati dal luogotenente Silvio Mascia, hanno tratto in arresto, per il reato di furto continuato di corrente elettrica, il recanatese di 55 anni, commerciante nel settore dei prodotti alimentari. L’uomo, che si trovava già agli arresti domiciliari nella propria abitazione per reati pregressi, aveva allacciato abusivamente il proprio impianto elettrico di casa, dove vive con la famiglia, al contatore della vicina agenzia bancaria sottraendo corrente elettrica almeno dagli inizi del mese di settembre scorso. L’uomo è stato condotto al carcere di Fermo per scontare un anno e nove mesi di reclusione.

ast. t.