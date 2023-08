Allagamenti a Porto Recanati: "Tratto fognario fatto da Astea"

Polemiche sui social network da parte di alcuni residenti di via Garibaldi, a Porto Recanati, dopo che nei giorni scorsi si sono verificati continui allagamenti per strada e anche all’interno di alcuni scantinati privati, a causa del maltempo. E nel mirino è finita l’ex vicesindaco Rosalba Ubaldi, che pochi anni fa aveva fatto eseguire un intervento di manutenzione alle fognature che passano su quella via del centro urbano. Ma la diretta interessata, sempre sui social, ha voluto ribattere. "L’intensità dell’ultima pioggia ha determinato anche che l’acqua entrasse nel garage del condominio nel quale abito, in via Alighieri, cosa mai successa finora – scrive la Ubaldi –. Ho avuto modo di leggere il disappunto di chi abita nella zona sud di via Garibaldi. Chiarisco che quel tratto fognario è stato rifatto nel 2020 dall’Astea, alla quale avevamo chiesto di rimettere mano a tutta la linea, in attesa che mettesse in opera una fognatura alternativa lungo viale Gramsci. Nell’intersezione con via Biagetti, la fognatura raccoglie le acque di quasi tutta la città. Ma le caditoie – osserva lei – debbono essere pulite per consentire un agevole passaggio delle acque. Ricordo anche che l’Astea consigliavano, durante i lavori, a chi aveva i garage in zona, di mettere una pompa di non ritorno. Non so se qualcuno ha accettato quell’invito, né se ha funzionato". Inoltre, la Ubaldi coglie pure l’occasione per ribattere al sindaco Andrea Michelini. "Mi contesta, senza perifrasi, di aver svolto anni fa i lavori di asfaltatura di corso Matteotti a luglio – aggiunge l’ex vicesindaco –. Vero, però ci si dimentica di dire che per quei lavori avevamo dovuto attendere il bilancio per avere le risorse e che l’appalto era stato ovviamente fatto dopo l’approvazione del bilancio, non prima. Può capitare un ritardo, ma non cominciare ad agosto dei lavori come quelli alla fontana davanti all’hotel Mondial".