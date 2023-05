Allagamenti alla scuola Medi e all’Hotel House

di Giorgio Giannaccini

Una macchina è rimasta bloccata nel sottopasso all’ingresso del paese, ma soprattutto si sono registrate diverse infiltrazioni d’acqua tra l’auditorium e la scuola media e degli allagamenti negli scantinati dell’Hotel House. Sono stati questi i maggiori disagi, a Porto Recanati, per via del maltempo e della forte tra lunedì notte e la prima mattinata di ieri. E ciò ha richiesto il pronto intervento dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile. Intorno alle 9, in entrambi i sottopassi del paese si è accumulata parecchia acqua, e in quello a sud è rimasta intrappolata un’auto, che in seguito è stata in rimossa da un carroattrezzi. E ancora ci sono stati parecchi problemi in alcuni locali dell’istituto comprensivo Medi. Nell’auditorium è entrata un po’ di pioggia, ma peggio è andata in alcuni locali della scuola media. Un’aula è stata chiusa, mentre in un’altra gocciolava il soffitto a causa delle infiltrazioni dal soffitto. Stessa criticità sul corridoi del plesso scolastico, per via degli infissi. Come se non bastasse, dopo la recente emergenza che ha colpito le fogne dell’Hotel House, il livello dell’acqua è salito nuovamente nei garage sotterranei e nel locale caldaie del maxi condominio. Però la situazione è stata presto risolta con delle pompe idrovore che sono state azionate di mattina, e posizionate là il giorno prima dalla Protezione civile vista l’allerta meteo. "Alla fine i danni sono stati minimi – dice il sindaco Andrea Michelini –. Per quanto riguarda i due sottopassi, le pompe che aspiravano l’acqua sono state sempre attive, anche se si sono poi riempiti per qualche ora data l’intensità della pioggia. Quanto allo scuola, parliamo di una criticità storica della struttura, perché da quando è stata costruita avvengono sempre infiltrazioni d’acqua in caso di pioggia. Tuttavia, posso dire che in estate interverremo in maniera definitiva sullo stabile". Il primo cittadino portorecanatese fa pure il punto sull’Hotel House: "Nei giorni scorsi abbiamo svolto dei lavori di somma urgenza, tramite un’ordinanza, e quindi le spese verranno spedite al condominio. In pratica, abbiamo sistemato quel tratto di fogna privata che si allaccia con quella pubblica, eseguito lo spurgo e risistemato alcune tubature. Come ho già detto, ho inviato la richiesta per attivare un tavolo tecnico sulla questione e saranno coinvolti tutti gli enti attori princpali della gestione del maxi condominio multietnico".