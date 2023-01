Allagamenti, c’è l’ok al progetto del comitato

di Paola Pagnanelli

Un finanziamento di 35mila euro dalla Regione, che ha accolto il progetto dei cittadini per risolvere i gravi problemi di allagamento a Sant’Egidio di Montecassiano. A darne notizia, con grande soddisfazione, è il comitato Voce libera per Montecassiano. "L’importante supporto economico stanziato a favore della messa in sicurezza della zona di via Mei Gentilucci – spiegano – dà l’opportunità al Comune di Montecassiano di far tirare un sospiro di sollievo ai suoi cittadini, che da circa dieci anni subiscono allagamenti ogni volta che le piogge poco più che abbondanti, ma non eccezionali, si concentrano nella loro area di residenza". Come avevano raccontato i residenti al Carlino, i garage delle palazzine nuove finivano sommersi a ogni acquazzone: non c’erano pompe, barriere o protezioni che tenessero. I vicini avevano persino una chat dove darsi l’allarme a vicenda, appena l’acqua saliva al livello di guardia. Su richiesta dei residenti, il comitato ha predisposto un progetto che prevede un sistema di protezione delle abitazioni dalle acque che scendono dai fondi vicini, e il ripristino del sistema fognario che esisteva prima della lottizzazione, attraverso una conduttura da collegare a quella lungo la strada comunale. La giunta regionale delle Marche ha approvato lo stanziamento di 35mila per l’amministrazione montecassianese, comprendo le spese dell’intera opera. Maurizio Maccioni, presidente del comitato, con tutti i membri e i residenti di via Mei Gentilucci ricorderanno il 29 dicembre 2022 come data storica per loro, visto che è quella in cui hanno ottenuto un’importante risultato: la positiva valutazione del progetto di messa in sicurezza predisposto per la zona in oggetto. "Vogliamo ringraziare chi con serietà, impegno e professionalità ha contribuito al raggiungimento di questo risultato e soprattutto la giunta regionale delle Marche, che ha dimostrato a riguardo sensibilità e attenzione, in particolare il consigliere Simone Livi. Ci auguriamo che il progetto approvato e inserito definitivamente nel bilancio di previsione dal consiglio regionale venga ora condiviso ma soprattutto attuato da parte dell’amministrazione comunale di Montecassiano, opportunamente portata a conoscenza della nostra propostaprogetto, affinché si possa mettere la parola fine a questo problema".