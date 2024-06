Allagamenti e grandine. Raffica di chiamate ai vigili del fuoco

Provincia sotto la pioggia e raffica di chiamate ai vigili del fuoco. Venti interventi in un paio d’ore solo a Tolentino. Ieri pomeriggio sono scesi in campo gli operai del Comune e la polizia locale. In zona Bura è caduta una quercia; è stata fatta defluire l’acqua in eccesso in via Colombo, in viale Buozzi, sul ponte di Mancinella e in diverse contrade, come Paterno. Al canile di contrada Rotondo l’acqua è entrata nei box, ma grazie ai pompieri, all’operatrice, alle volontarie e al presidente dell’unione Monti Azzurri Feliciotti la situazione si è risolta. I vigili del fuoco hanno fatto tappa anche alla tappezzeria dell’assessore Fabiano Gobbi, che con attrezzi e stivali si è dato da fare. Danni anche a San Ginesio. L’assessore Francesco Paletti ha effettuato diversi sopralluoghi: allagati cimitero e zona industriale a Pian di Pieca, acqua e fango lungo la 78, danneggiata la strada di Maregnano.

Quasi una bomba d’acqua sulla zona di Cingoli. I vigili del fuoco di Apiro sono intervenuti a Morichetto, dove un grosso ramo bloccava la strada. Il personale municipale è stato invece impegnato tra Mummuiola a Villa Strada: una frana è finita sulla strada, percorribile solo a senso unico alternato.