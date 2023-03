Allagamento all’Hotel House

Intervento dei vigili del fuoco, ieri pomeriggio all’Hotel House di Porto Recanati, per via di un allagamento. I pompieri di Civitanova sono arrivati verso le 17, dopo aver ricevuto la segnalazione che c’era un accumulo d’acqua, alto circa 40 centimetri, nel locale delle caldaie. Per questo è stata usata una pompa idrovora per levare tutta quell’acqua piovana. Ma si tratta, purtroppo, dell’ennesimo intervento effettuato nelle ultime settimane dentro all’edificio. Alcuni residenti, riferiscono che il problema è collegato con il guasto del sistema fognario di via Salvo D’Acquisto, avvenuto il 28 dicembre.