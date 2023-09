Allagata la palestra di Sforzacosta. Paura per i bambini della scherma

La pioggia violenta e improvvisa di giovedì pomeriggio ha allagato la palestra della scuola Natali di Sforzacosta, proprio mentre era in corso una lezione di scherma. I responsabili della società hanno subito messo al riparo i bambini, piuttosto spaventati, allertato il Comune e i vigili del fuoco.

"Probabilmente a causa dell’ostruzione della griglia stradale di raccolta – spiega Alberto Affede, presidente di Macerata Scherma – l’acqua si è accumulata lungo il corridoio di accesso e, una volta raggiunta l’altezza di un metro, ha scardinato la porta entrando con violenza nella palestra. Subito gli istruttori e i maestri si sono adoperati per portare i bambini sulle panche e sulle parti sopraelevate, tranquillizzandoli al tempo stesso per la paura generata dal boato e dal "fiume" che irrompeva nella stanza. I bambini hanno abbracciato i loro maestri piangendo, i più piccoli per lo spavento, i più grandi chiedendo come faranno adesso ad allenarsi".

In pochi istanti il presidente ha avvisato i vigili del fuoco. "In serata gli assessori comunali Paolo Renna e Andrea Marchiori, accompagnati dal dirigente dell’ufficio tecnico Tristano Luchetti, si sono recati nella palestra per constatare la situazione avviare gli interventi necessari – conclude Affede –. Se la paura è stata notevole, altrettanto notevole è stata la tempestività di tutti nell’evitare conseguenze più gravi: istruttori, assessori comunali, vigili del fuoco".

Sforzacosta e la scuola in particolare avevano già avuto grossi problemi per il maltempo a inizio giugno, quando a causa delle forti piogge il fosso Narducci era esondato, provocando grossi danni nella frazione maceratese.

re. ma.