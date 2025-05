Allagato il plesso Luzio. Fuori uso computer e altro materiale

Il violento acquazzone che martedì pomeriggio si è abbattuto su San Severino ha creato disagi anche all’interno del plesso Luzio, che ospita gli studenti dell’Itts Divini. Alcune aule del piano interrato sono state allagate. Il personale scolastico fin dalle prime ore di ieri mattina ha dovuto lavorare per liberare le stanze dall’acqua. Diversi i disagi nell’organizzazione scolastica e alcuni materiali elettronici, come i computer, sono stati seriamente compromessi. Le conseguenze dell’allagamento sono ancora da monitorare.

Oltre a questo imprevisto, a causa della pioggia intensa dell’altro giorno sono state registrate frane e smottamenti in più punti del comprensorio comunale, in particolare lungo la strada statale 361 Septempedana. Gli smottamenti hanno rallentato la circolazione e reso necessario l’intervento degli operai con una pala meccanica, per ripulire il fondo stradale e renderlo di nuovo percorribile in condizioni di sicurezza.