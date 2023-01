All’archivio storico manca sempre il personale

di Lorena Cellini

Anche il 2023 si apre con l’Archivio storico comunale privo di personale che ne possa assicurare l’apertura al pubblico. All’interno di quelle mura sono custoditi documenti di grande prestigio e di interesse storico e, al momento, se c’è una sola possibilità di poterli consultare è grazie alla As.So.Ci., Associazione Solidarietà Civitanovese, che dal 2011 ne garantisce l’apertura al pubblico e lo fa in maniera gratuita. Un servizio possibile soltanto un giorno alla settimana, il giovedì, dalle 16 alle 18. Ed è un contributo importante perché nel corso degli anni gli ingressi registrati in Archivio sono aumentati passando dalle 80 presenze del 2012 a quasi 200 negli anni successivi. Eppure l’Archivio storico resta sempre senza personale. Tenuto conto però che l’amministrazione comunale deve garantire alla cittadinanza la fruizione del materiale lì conservato, perché così dispone la Sovrintendenza archivistica di Ancona, dal 2018 la giunta ha conferito alla As.So.Ci. l’incarico di aprire l’Archivio, e vigilare sul materiale custodito, e tutto questo al rimborso forfettario di soli 1.000 euro ogni anno. Allora, anche per quest’anno sarà il volontariato a garantire l’apertura dell’Archivio agli appassionati di storia o agli studiosi e, perché no, eventualmente anche ai turisti che volessero visitarlo durante la tappa a Civitanova Alta. La questione dell’Archivio storico è approdata anche in consiglio comunale con una interrogazione presentata da Roberto Mancini (Dipende da Noi) che ha chiesto più attenzione e più investimenti per questa istituzione. I locali sono collocati sotto la Pinacoteca civica e contengono un migliaio di volumi dal 1400 in poi, oltre a manoscritti e pergamene che risalgono anche al XIII secolo. Mancini ha denunciato le condizioni inadeguate in cui questo materiale giace nei sotterranei della casa che fu di Annibal Caro, esposti alla polvere, agli insetti e all’umidità, sottolineando anche che dal 2008 non c’è personale qualificato che se ne prenda cura e che l’apertura è appunto garantita soltanto dall’impegno dei volontari. Da qui la richiesta di Mancini di agire in fretta prima che l’incuria rovini alcuni documenti e perché le attuali condizioni sono esposte a interventi e sopralluoghi della Sovrintendenza o dell’Archivio di Macerata, con il rischio del trasferimento in un’altra sede e della perdita per Civitanova di una importante risorsa storica e culturale.