Allarme a Corridonia, 67enne trovato senza vita in casa

I familiari non avevano sue notizie da qualche giorno: trovato morto in casa un uomo di 67 anni. La tragica scoperta è stata fatta ieri poco prima delle 17, in una abitazione in contrada Montecavallo a Corridonia. A dare l’allarme è stato un familiare del 67enne, che non lo sentiva da un po’. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco di Macerata, che hanno aperto la porta dell’abitazione, dove il 67enne viveva da solo. L’uomo è stato trovato senza vita, sul letto nella sua camera. A stroncarlo, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato un malore. Sul posto, per accertare quanto accaduto e ricostruire le ultime ore di vita del 67enne, sono intervenuti i carabinieri. La morte sarebbe avvenuta, comunque, per cause naturali.