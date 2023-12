Allarme bomba alla stazione, interrotto il traffico ferroviario

Civitanova Marche (Macerata) – Allarme bomba alla stazione di Civitanova. Intorno alle 9.30 è scattato l’allarme, su segnalazione della Guardia di Finanza, per due valigie sospette lasciate nel tunnel di accesso ai binari. Fermo il traffico ferroviario, bloccati i passeggeri fuori dalla stazione. Si attende adesso l’arrivo degli artificieri da Ancona.

Sul posto oltre la Guardia di Finanza anche i carabinieri, la polizia e i vigili urbani.

Davanti allo scalo ferroviario si stanno ammassando decine di persone che erano in attesa dei convogli per le varie destinazioni, ma per sicurezza anche il transito ferroviario è stato interrotto.