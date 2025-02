Allarme degli industriali: "Manifattura in crisi. Silenzio assordante da parte della politica"

Consumi in frenata e il moltiplicarsi di norme che comportano pesanti costi aggiuntivi rischiano di compromettere il tessuto imprenditoriale manifatturiero della nostra provincia. La politica deve dare risposte immediate. Non possiamo permetterci di aspettare ancora. Parole di Marco Ragni, vicepresidente vicario di Confindustria Macerata, che suonano come una sorta di ultima chiamata per poter salvare e rilanciare l’economia provinciale e regionale. La domanda è debole e, quindi, c’è una contrazione delle vendite e degli incassi, mentre nello stesso tempo bisogna procedere a continui adeguamenti burocratici in relazione a regolamenti che hanno "approcci esclusivamente ecologisti, che richiedono adeguamenti infrastrutturali e tecnologici, con conseguenti costi che difficilmente possono essere assorbiti".

La transizione, insomma, va bene, ma va governata e le imprese vanno sostenute, perché l’approccio attuale – spiega Ragni – "non promuove un vero passaggio verso modelli produttivi sostenibili globali realmente concorrenziali. Se a questo aggiungiamo le criticità che ormai da tempo affliggono la nostra regione – prosegue il vicepresidente di Confindustria – come la drammatica situazione delle infrastrutture materiali (strade e aeroporto), e immateriali (banda larga), per arrivare alla carenza impiantistica strutturale dello smaltimento dei rifiuti speciali (in particolare nel maceratese), allora è chiaro come mai il tanto studiato modello marchigiano sia messo in crisi".

Secondo Ragni, poi, in forza di approcci ideologici sull’approfondimento scientifico e tecnologico, le esperienze e competenze diffuse in altri luoghi qui da noi vengono ostacolate e contrastate. "Questo territorio non attrae investitori. Pensate come sarebbe importante per le aree interne della nostra regione promuovere un nuovo rinascimento imprenditoriale, in cui il valore culturale e paesaggistico dei nostri paesi venga coniugato con il sostegno e la valorizzazione dell’imprenditoria sostenibile e compatibile, promuovendo il ripopolamento di queste aree, altrimenti condannate a un lento, inesorabile declino".

Le criticità strutturali unite al quadro normativo derivano da principi che possono anche essere condivisibili, ma la loro declinazione pratica e il loro impatto rischia di soffocare il nostro tessuto industriale. "Le imprese italiane, in particolare quelle del nostro territorio - conclude Ragni – non riescono ad assorbire l’enorme peso dei costi che deriva dalle scelte fatte e non fatte negli anni. Molti settori sono in crisi, se non tutti. Il silenzio della politica è assordante. Se non vogliamo davvero perdere gli asset che hanno contraddistinto il successo del nostro modello produttivo, occupazionale e sociale, serve un rapido cambio di rotta: una visione strategica delle politiche industriali ed energetiche, alleggerire il peso fiscale e normativo, reale sostegno alla competitività, una pubblica amministrazione che sia alleata al sistema delle imprese. L’industria non può più essere lasciata sola a combattere una battaglia che riguarda il futuro dell’intero Paese".