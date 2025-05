Allarme della famiglia. Ragazzino scomparso ritrovato ai giardinetti

Sono state ore di ansia e di preoccupazione quelle vissute ieri pomeriggio dalla famiglia di un ragazzino che è scomparso dal Convitto, a Macerata. Nessuna traccia del minorenne, che frequenta la seconda media, ha fatto temere il peggio.

Non avendo notizie del ragazzino e non riuscendo in alcun modo a rintracciarlo, la mamma ha subito dato l’allarme. Ha allertato la polizia e immediatamente, nel primo pomeriggio di ieri, sono scattate le ricerche del giovanissimo studente.

La polizia ha passato al setaccio i luoghi dove abitualmente frequentati per capire dove poteva essere il ragazzino, a partire dall’oratorio dove si sono recati gli agenti nella speranza di trovarlo.

Alla fine, intorno alle 18,30, dopo ore di apprensione, è arrivato il lieto fine. Gli agenti della volante della questura di Macerata, infatti, hanno ritrovato il ragazzino: si trovava, in quel momento, nei dintorni dei giardinetti di via Pesaro. Lo hanno quindi accompagnato a casa, tra le braccia dei suoi familiari. Stava bene e tutto si è concluso nel migliore dei modi, fortunatamente.

Chiara Marinelli