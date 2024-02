Allarme furti in zona Cappuccini Vecchi. I residenti chiedono controlli e telecamere

Sono state settimane movimentate quelle vissute da diversi abitanti della zona Cappuccini Vecchi. Diverse abitazioni sono state prese di mira da un paio malviventi che hanno tentato di mettere a segno dei furti. L’area residenziale nel mirino dei topi d’appartamento è situata nella periferia di Corridonia e a mettere in guardia, riguardo a movimenti sospetti, sono stati gli stessi residenti tramite dei massaggi sui social.

"Abbiamo appena ricevuto la visita di ladri che hanno forzato la serratura del portone di casa. State attenti, anche nelle zone limitrofe e non", scrive uno di loro. Ma il caso non sembrerebbe isolato. "Una settimana fa, hanno forzato una finestra del piano terra che si affaccia dietro verso i campi", avverte un altro cittadino. Stando alle ricostruzioni i malviventi agirebbero in orari che vanno dalle 18 alle 20, quindi quando solitamente nelle case sono presenti i proprietari. "È un problema che va avanti da tempo – ha raccontato un residente –, hanno fatto visita a delle abitazioni forzando i portoni e anche tagliando le recinzioni che le circondando. Non si sono introdotti all’interno delle case, ma questa è una zona dove da anni si verificano questi episodi in quanto ci sono delle vie di fuga favorite anche dalla vegetazione circostante e non ci sono impianti di videosorveglianza se non quelli privati. Come residenti ci siamo confrontati e abbiamo preso in considerazione l’idea di costituire un comitato di quartiere. Sono state informate sia le forze dell’ordine che l’amministrazione: abbiamo riscontrato la massima collaborazione anche con l’istallazione di telecamere fisse nei punti più sensibili".