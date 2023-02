"Allarme giunto dalla Cina, così abbiamo respinto gli hacker"

Attacco massiccio degli hacker in Italia e nel mondo, compromessi migliaia di sistemi nazionali. Nel Maceratese non è una situazione nuova: basta guardare al recente passato, con l’attacco che ha tenuto in stand by diversi servizi del Comune del capoluogo di provincia ad opera di un collettivo russo e, andando al dicembre 2021, alle incursioni hacker ai danni delle ditte Clementoni e iGuzzini illuminazione. Nella vicenda che ha riguardato quest’ultima azienda, l’allarme per il grave attacco, che rischiava di compromettere la sicurezza e i dati della ditta, è rientrato in appena pochi giorni. Come hanno fatto? Tutto si è risolto "grazie alla best practice e alla tempestività della reazione – spiega Cristiano Venturini, ceo della iGuzzini illuminazione –, ma anche grazie all’intelligenza dei colleghi, alla loro capacità di sacrificio". Venturini sottolinea che, davanti a quella grave minaccia, i reparti hanno operato senza fermarsi un attimo: "Si sono messi a lavorare da subito, giorno e notte, weekend compresi, i reparti ‘It’ (Information technology) non si sono risparmiati". Ma la prontezza della reazione è stato frutto anche "della visione dell’azienda, che ha continuato a investire pur non percependo un immediato rischio e ciò ci ha permesso di essere reattivi quando l’evento si è poi effettivamente verificato – fa notare il ceo Venturini –. Il fatto che l’azienda è presente sui mercati internazionali ci ha permesso di essere avvisati dell’attacco a notte fonda (erano le 2-3 del mattino) dalla Cina, che aveva percepito che qualcosa non andava. C’è da sottolineare la grande perspicacia dei colleghi cinesi che hanno avvertito immediatamente i responsabili ‘It’ italiani che quindi, già dalle 3 di notte, avevano iniziato a fare tutti i controlli e a reagire". Un grande lavoro di squadra. "L’investimento ulteriore fatto in cyber-security già in quel giugno 2021 ha permesso di recuperare gran parte dei dati e di cominciare immediatamente a combattere la visione aziendale per cui non si deve investire quando non serve o quando si presume che possa non servire immediatamente – sottolinea Venturini –. Il sacrificio e l’abnegazione dei colleghi del dipartimento It hanno permesso in una settimana di ricostituire tutto il database e la struttura informatica dell’azienda. L’abnegazione dei colleghi e delle filiali estere, che hanno poi replicato le procedure, hanno permesso di perdere solo pochi giorni, e il mercato neanche se n’è reso conto".

Chiara Gabrielli