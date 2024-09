Allarme in contrada Saletta. Vasto incendio minaccia casolari

Nel primo pomeriggio di ieri, verso le 13,30, è scattato l’allarme per un vasto incendio che si è sviluppato velocemente interessando una superficie di circa sei ettari di un campo di grano già mietuto in contrada Saletta, all’incrocio con contrada Santa Croce a Recanati.

Non è facile capire come si sia originato l’incendio che ha interessato in poco tempo una così estesa area di terreno. Sicuramente il rogo è partito dal bordo della strada provinciale 82, Recanati Montefano. Sul posto sono intervenuti con alcuni mezzi i vigili del fuoco di Macerata e Tolentino e i pompieri hanno avuto un gran da fare per limitare inizialmente i danni e delimitare la superficie a fuoco, chiedendo l’ausilio anche dell’elicottero antincendio della Regione, che si è alzato in volo da Cingoli.

I vigili del fuoco, oltre a spegnere le fiamme, si sono adoperato per creare delle protezioni perimetrali intorno a due case coloniche che rischiavano di essere investite dalle fiamme stesse. Identica operazione è stata messa in atto per delimitare un grosso oliveto che aveva iniziato a prendere fuoco.

Una volta messe in salvo le abitazioni e i depositi dei mezzi agricoli, i pompieri si sono concentrati nel gettare acqua mista a schiuma sul terreno dal quale continuavano ad alzarsi piccole colonne di fumo. Per fortuna non si sono registrai danni a persone, mentre sono ancora da quantificare quelli al terreno agricolo.

ast. t.