Allarme in via Verdi: "Spaccio, furti e rapine. Qui la gente ha paura: situazione insostenibile"

Spaccio sotto le loro case, furti e rapine, paura di andare in giro la sera: i residenti della zona della stazione ferroviaria, e in particolare di via Verdi, a due passi da corso Cairoli, sono esasperati. Nel pomeriggio di mercoledì, l’ultimo episodio: un ragazzo, italiano, accompagnato da un altro uomo, è entrato nel supermercato Crai di via Verdi e ha rubato delle bottiglie di alcolici. Poi ha infastidito un’anziana lì fuori, per strada, e i residenti hanno chiamato la polizia. È solo l’ultimo caso di una lunga serie: i residenti chiedono più controlli e maggiore sicurezza, oltre che più illuminazione del quartiere. Il titolare del Crai, Andrea Pietroni, è lì dal 1987: "Ho subìto ben quattro rapine, mentre i furti sono all’ordine del giorno – racconta –, qui la situazione è peggiorata moltissimo negli ultimi 5 anni, molti vogliono vendere casa e andarsene, ma ormai le abitazioni da queste parti si sono svalutate". La percezione di insicurezza nel quartiere è forte, spiega: "Specialmente la sera, la gente ha paura a uscire di casa. E per me qui è difficilissimo. Se entrano degli ubriachi, ad esempio, come spesso accade, non sempre sai come comportarti, non sai come può andare a finire. Se hanno un coltello? Bisogna stare sempre attenti, sempre con gli occhi ben aperti. Ma non si può vivere così".

Nel suo negozio ci sono furti continui: "Rubano anche gli insospettabili, anche dei maceratesi, e pure delle donne, ne abbiamo scoperti diversi – dice Pietroni –, ma anche stranieri. Quando li scopriamo e li mandiamo via al danno si va ad aggiungere anche la beffa, perché queste persone si mettono a parlare male del mio supermercato dicendo che non ho prodotti buoni. È veramente il colmo. Se qualcuno qui ruba un pezzo di pane, ed è capitato, sono il primo a dire ‘Vai, non preoccuparti’, perché quello ruba per fame, lo stesso se lasciano 3 euro in sospeso, mi rendo conto se una persona è in difficoltà e so che non me li restituirà mai, ma pazienza. I piccoli negozi rionali, come questo, in qualche modo riescono anche a intercettare le situazioni di difficoltà. Discorso diverso invece è quando a sparire sono le bottiglie di alcolici, come spesso capita". Pietroni tiene a sottolineare che le forze dell’ordine fanno il possibile, "quando li chiamiamo arrivano subito, però dei controlli in più non farebbero male. Di sera e di notte, poi, sembra essere in un presepe, le luci sono così deboli che non si vede nulla". "Il quartiere de Le Casette è storico, ci sono cresciuta – racconta Patrizia –, per me corso Cairoli è la via più bella di Macerata. Ma andare in giro da soli la sera mette pensiero, certi punti sono inquietanti".

"Spacciano a cielo aperto sotto le nostre case – aggiungono dei residenti –, entrano ed escono da auto parcheggiate lungo le traverse della via che usano come base di spaccio, in un altro caso uno ha sputato ovuli di eroina, insomma non è una situazione piacevole. L’abbiamo detto alla polizia, ma per ora non è successo nulla. Invece che mettersi con la Volante davanti alla stazione, dove sono ben visibili, però, potrebbero girare per il quartiere in borghese, lo spaccio qui è diventato una piaga. Ricordiamoci che qui c’è anche una scuola materna, la Padre Matteo Ricci". Tornando a Pietroni, ha dovuto fare spesso i conti con le rapine: una volta sono entrati di notte da una porta, in un altro caso hanno usato una pistola e si sono portati via il cassetto della cassa, e ancora in un’altra occasione hanno preso il giubbotto del titolare sotto la cassa, c’erano due anelli d’oro dal grande valore affettivo, il cellulare e un portafoglio con dei contanti: "Era come se mi stessero tenendo d’occhio", dice Pietroni. Anche su Instagram è stata segnalata un’aggressione in zona stazione da parte di due che sembrerebbero senzatetto ai danni di universitari, mercoledì scorso.