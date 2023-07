Allarme incendi, partono le misure di prevenzione

Con l’estate scatta l’allarme per il rischio incendi. E’ per questo che il sindaco di San Severino è tornato ad emettere un’ordinanza, secondo le linee guida dettate dalla Prefettura di Macerata. È vietato accendere fuochi, fermare o sostare con veicoli a motore sopra alla vegetazione secca, transitare o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli ma è anche vietato mantenere la vegetazione infestante e i rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati. L’ordinanza ricorda anche che è vietato gettare fiammiferi, sigarette e mozziconi o qualunque altro oggetto che possa, anche incautamente, alimentare roghi. Inoltre ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi si ricorda che, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, si deve realizzare entro il primo luglio, una fascia protettiva tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti. I proprietari, gli affittuari, i gestori di fondi rustici a riposo ed abbandonati, di aree agricole di qualsiasi natura, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree di pertinenza, invece, dovranno anch’essi provvedere ad effettuare le necessarie opere di prevenzione. Rete Ferroviaria Italiana ha anche chiesto alle amministrazioni di attivarsi con i proprietari di terreni prossimi al confine ferroviario affinché si rispetti l’obbligo di tenere scomberi i terreni da ogni materia combustibile fino a 20 metri dallo stesso confine.