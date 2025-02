Allarme lupi, arriva un’ordinanza

Allarme lupi anche a Camerino. "Dopo le segnalazioni sulla presenza di lupi in particolare nel centro abitato – spiega l’amministrazione –, grazie anche all’interessamento del prefetto di Macerata Isabella Fusiello è stata svolta una riunione a cui hanno presenziato tutte le autorità competenti. Si è deciso di intraprendere un percorso volto all’informazione, al monitoraggio e, solo successivamente se necessario, all’allontanamento degli animali". Così il sindaco Roberto Lucarelli ha emesso un’ordinanza dove si dispongono delle buone prassi e dei buoni comportamenti da tenere per la privata e pubblica incolumità. "Nel mentre, sarà istituto un tavolo tecnico che coordini tutte le azioni da mettere in campo – spiega il primo cittadino –. Si invitano i cittadini al rispetto di tali indicazioni e a segnalare l’avvistamento di lupi alla polizia locale. Questi animali sono una specie protetta". Ad esempio il sindaco ordina di non lasciare cibo all’aperto, e proteggere gli animali da affezione e da cortile.