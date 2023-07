Allarme lupi, sbranate due pecore "Siamo stanchi e amareggiati"

di Lucia Gentili

Ancora un attacco dei lupi in provincia. Questa volta nel mirino è finita la frazione di Schito, a Sarnano, con una pecora uccisa, un’altra ferita e quattro vitelli che mancano all’appello. L’allarme arriva da Coldiretti Macerata. Secondo le ricostruzioni, martedì pomeriggio lupi o cani inselvatichiti sono riusciti a eludere i cani da guardia, a violare un alto cancello in ferro (scavando una buca sotto) e a colpire due ovini, uno dei quali trovato a terra privo di vita. "Siamo stanchi e amareggiati – dice l’allevatore colpito –, ogni anno si verificano episodi come questo, malgrado il recinto e i cani da guardia. Addirittura nel 2014 i lupi avevano sbranato sedici pecore. Sono costretto a lasciare gli animali dentro la stalla, ma con il caldo di questi giorni non è il massimo per la loro salute". C’è apprensione quindi, anche perché è stata denunciata anche la scomparsa di alcuni vitelli al pascolo in Appennino. In casi come questi ultimi non esistono indennizzi, previsti soltanto in presenza del capo sbranato. "Il rischio vero oggi – denuncia Coldiretti Macerata – è la scomparsa della presenza dell’uomo delle montagne e delle aree interne, per l’abbandono di famiglie ma anche di tanti giovani che faticosamente sono tornati per ripristinare la biodiversità perduta con il recupero delle storiche razze bovine e ovicaprine". Nel 2022 gli allevatori delle Marche hanno subìto circa 70 attacchi da parti dei lupi, a danno di oltre 150 animali. Il 15% degli attacchi è avvenuto nella provincia di Macerata. Ma negli ultimi 5 anni sono stati sbranati oltre 1.800 animali, secondo i dati della Regione che tuttavia non tengono conto del bestiame morto per altra causa (ad esempio da schiacciamento nel panico della fuga che si crea durante i blitz dei predatori) o scappato e disperso. Per non parlare degli animali da affezione come cani e gatti con attacchi registrati anche nei pressi dei centri abitati e nei Comuni costieri. Nel 2022 oltre 600 tra capre e pecore e circa 300 bovini sono risultati dispersi nelle campagne.