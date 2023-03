Allarme per un’anziana che non si trova: era nello scantinato

Momenti di apprensione ieri mattina a Recanati per i familiari di una anziana signora ottantenne che, affetta da problemi di salute, si sarebbe allontana da casa indossando solo un pigiama. Non vedendola più nella sua camera da letto e non rispondendo ai richiami dei suoi cari, è stato subito lanciato l’allarme con il timore che alla ultraottantenne potesse capitare qualcosa di spiacevole considerate anche le avverse condizioni metereologiche caratterizzate da pioggia e freddo. I familiari si sono così rivolti alla polizia municipale e ai carabinieri facendo scattare subito le prime ricerche. Quest’ultimi, sotto il comando del luogotenente Silvio Mascia, per prima cosa si sono recati presso l’abitazione dell’anziana donna, residente nella zona sotto l’ospedale, iniziando a perlustrare ogni angolo dell’abitazione. Alla fine, con grande sollievo generale, sono riusciti a trovare la donna che si era nascosta nello scantinato di casa. L’hanno trovata infreddolita e in stato confusionale, ma in buone condizioni di salute. All’ottantenne sono state prestate le prime cure per poi ritornare all’affetto dei suoi cari. Una vicenda che si sarebbe potuta concludere con esiti ben più gravi, ma che ha avuto il lieto fine grazie al pronto intervento dei militari dell’arma.