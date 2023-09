"Allarme pubblico", sperimentazione al via

Il 12 settembre anche a Tolentino scatta la sperimentazione del sistema di allarme pubblico "IT-Alert". In accordo tra dipartimento della Protezione civile, commissione Protezione civile della conferenza delle Regioni e Province Autonome e Anci, il test per le Marche di invio del messaggio è previsto alle 12 circa. Pertanto gli abitanti sono pregati di tenere i cellulari accesi e di non allarmarsi in quanto si tratta di una prova. "Invitiamo tutti i cittadini a collaborare e a non allarmarsi in quanto si tratta di una prova per testare il sistema – raccomanda l’assessore Flavia Giombetti –. Non è necessario installare alcuna applicazione. Il sistema non viola alcuna disposizione sulla privacy, ma vuole essere solo di ausilio, sia a livello nazionale che locale, per i cittadini in caso di calamità". L’obiettivo del test è far conoscere IT-Alert come nuovo sistema di allarme pubblico che, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti, potrebbe raggiungere i territori interessati.