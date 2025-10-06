Allarme raffiche di vento. Ramo cade vicino all’altalena. Paura per i bimbi ai giardini

Attimi di paura ieri mattina al giardinetto di piazza Carradori a Porto Recanati. Intorno alle 11.30, un grosso ramo di un albero si è improvvisamente spezzato e caduto a terra, a pochi passi da un’altalena. Al momento dell’incidente, l’area verde era piena di bimbi, vista anche la bella giornata seppur ventosa, e sull’altalena c’erano due bambini spinti dalla madre, che si sono ritrovati a pochi metri dalla caduta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha provocato grande spavento tra i presenti. La bambina, in lacrime, ha chiesto alla mamma di tornare a casa. L’episodio è stato il più allarmante registrato nella giornata di ieri, quando dalle 11 forti raffiche di vento hanno iniziato a soffiare su tuttala provincia.

A Macerata, per precauzione è stato chiuso il cimitero, così come avvenuto a Recanati, dove dopo l’alert diramato dalla protezione civile regionale sabato era stata disposta la chiusura per l’intera giornata di cimiteri e parchi pubblici.

Dalle 11 fino alle prime ore del pomeriggio, i vigili del fuoco hanno dovuto fare fronte a una quarantina di richieste di intervento per alberi caduti e rami spezzati. Il problema ha interessato soprattutto numerose strade comunali e vicinali, ma anche in superstrada, nel tratto che fiancheggia Piediripa. A Macerata, un furgone è stato spostato in tempo da dove era in sostam minacciato da un ramo pericolante. Richieste di soccorso sono arrivate anche da Sforzacosta, e poi Pollenza, Passo di Treia, Corridonia, Tolentino e San Severino, lungo le vallate del Chienti e del Potenza.

In molti casi, è emerso che le piante che ieri hanno creato problemi erano secche da tempo, e per questo con il vento hanno ceduto, non avendo ricevuto alcuna manutenzione nonostante la poisizione a bordo strada.

Alle 16 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche in via Pancalducci, nella zona delle Vergini a Macerata, dove una lavatrice aveva preso fuoco in un casolare. Per fortuna non ci sono danni troppo gravi, né intossicati.

I fatti registrati ieri hanno riacceso l’attenzione sulla sicurezza delle aree verdi e sulla necessità di controlli puntuali sullo stato di salute degli alberi, soprattutto in spazi frequentati quotidianamente da famiglie e bambini.

Asterio Tubaldi