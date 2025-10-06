La lunga caccia del re dei tartufai

La lunga caccia del re dei tartufai
Macerata
Allarme raffiche di vento. Ramo cade vicino all'altalena. Paura per i bimbi ai giardini
6 ott 2025
ASTERIO TUBALDI
Cronaca
Allarme raffiche di vento. Ramo cade vicino all’altalena. Paura per i bimbi ai giardini

Una quarantina di interventi in cinque ore per i vigili del fuoco in provincia. Alberi a terra sulle strade comunali e anche lungo la statale Val di Chienti.

Il ramo spezzato vicino alle altalene, momenti di paura nei giardini pubblici di Porto Recanati ieri mattina

Il ramo spezzato vicino alle altalene, momenti di paura nei giardini pubblici di Porto Recanati ieri mattina

Attimi di paura ieri mattina al giardinetto di piazza Carradori a Porto Recanati. Intorno alle 11.30, un grosso ramo di un albero si è improvvisamente spezzato e caduto a terra, a pochi passi da un’altalena. Al momento dell’incidente, l’area verde era piena di bimbi, vista anche la bella giornata seppur ventosa, e sull’altalena c’erano due bambini spinti dalla madre, che si sono ritrovati a pochi metri dalla caduta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha provocato grande spavento tra i presenti. La bambina, in lacrime, ha chiesto alla mamma di tornare a casa. L’episodio è stato il più allarmante registrato nella giornata di ieri, quando dalle 11 forti raffiche di vento hanno iniziato a soffiare su tuttala provincia.

A Macerata, per precauzione è stato chiuso il cimitero, così come avvenuto a Recanati, dove dopo l’alert diramato dalla protezione civile regionale sabato era stata disposta la chiusura per l’intera giornata di cimiteri e parchi pubblici.

Dalle 11 fino alle prime ore del pomeriggio, i vigili del fuoco hanno dovuto fare fronte a una quarantina di richieste di intervento per alberi caduti e rami spezzati. Il problema ha interessato soprattutto numerose strade comunali e vicinali, ma anche in superstrada, nel tratto che fiancheggia Piediripa. A Macerata, un furgone è stato spostato in tempo da dove era in sostam minacciato da un ramo pericolante. Richieste di soccorso sono arrivate anche da Sforzacosta, e poi Pollenza, Passo di Treia, Corridonia, Tolentino e San Severino, lungo le vallate del Chienti e del Potenza.

In molti casi, è emerso che le piante che ieri hanno creato problemi erano secche da tempo, e per questo con il vento hanno ceduto, non avendo ricevuto alcuna manutenzione nonostante la poisizione a bordo strada.

Alle 16 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche in via Pancalducci, nella zona delle Vergini a Macerata, dove una lavatrice aveva preso fuoco in un casolare. Per fortuna non ci sono danni troppo gravi, né intossicati.

I fatti registrati ieri hanno riacceso l’attenzione sulla sicurezza delle aree verdi e sulla necessità di controlli puntuali sullo stato di salute degli alberi, soprattutto in spazi frequentati quotidianamente da famiglie e bambini.

Asterio Tubaldi

