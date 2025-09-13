Decalogo per le aree interne

Allarme rientrato per l’alga tossica a Porto Recanati, si può tornare a fare il bagno

Revocato il divieto di balneazione dopo le analisi effettuate dall’Arpam.

È stato finalmente revocato il divieto di balneazione scattato la scorsa settimana a Porto Recanati per via dell’alga tossica "ostreopsis ovata", che aveva imposto lo stop ai tuffi in mare nel tratto di litorale cittadino situato a 200 metri nord dallo scarico della Fiumarella, ma anche tra la costa di Ancona, Numana e Sirolo.

In un’ordinanza emessa giovedì, il Comune portorecanatese ha messo nero su bianco che, " a seguito delle ultime analisi effettuate martedì dall’Arpam, relative al monitoraggio dell’alga tossica ‘ostreopsis ovata’ nel tratto costiero a 200 metri nord dallo scarico della Fiumarella, è stato rilevato un valore pari a 23.300 cellule per litro in colonna d’acqua, con rischio sanitario trascurabile. Viene quindi revocata l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione e le acque di Porto Recanati tornano balneabili e fruibili".

Nel frattempo è il sindaco Andrea Michelini ad assicurare che i monitoraggi in mare non si fermeranno qui. "Da quanto mi ha riferito l’Arpam, si tratta di un’alga che cresce solamente sugli scogli e non sul fondale sabbioso – spiega il primo cittadino –. Perciò non è un caso che abbia attecchito nei pressi della Fiumarella, dove sono presenti alcune scogliere soffolte e altre emerse, così come era avvenuto nelle settimane precedenti in diverse località a ridosso del monte Conero. Tuttavia i prelievi dell’Arpam continueranno anche nei prossimi giorni, e anzi ho insistito perché vengano svolti per precauzione degli ulteriori monitoraggi su alcuni tratti della nostra costa che hanno caratteristiche simili a quella già interessata da questo fenomeno".

