Allarme Ritrovata: Anziana con Alzheimer si allontana da casa a Colmurano, ritrovata in buone condizioni in un campo

È stata trovata in poco tempo e in buone condizioni, anche se confusa, una novantenne che si era allontanata dalla sua abitazione, a Colmurano. La segnalazione, da parte dei familiari, è arrivata ieri mattina poco dopo le 7. E appena un’ora dopo, poco dopo le 8, l’anziana è stata rintracciata in un campo non lontano. Sul posto, le pattuglie di Urbisaglia e Penna San Giovanni, poi anche i colleghi della Radiomobile e della stazione di Belforte del Chienti (tutti sotto la Compagnia dei carabinieri di Tolentino). In particolare, la signora è stata prontamente rintracciata dalla pattuglia di Penna San Giovanni. Un gioco di squadra che ha permesso di evitare il peggio. La novantenne, subito dopo essere stata individuata, è stata visitata dagli operatori sanitari del 118. Stava bene ed è stata riaccompagnata a casa. La famiglia ha tirato un sospiro di sollievo. La signora soffre di Alzheimer. Dati i tempi strettissimi, non era ancora stata fatta la denuncia di scomparsa.