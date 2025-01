Allarme spopolamento: "Ricostruzione e sgravi per invertire la tendenza"

"Al 31 dicembre 2024 il numero di residenti della città di Camerino è pari a 6.078 abitanti, con un calo di circa il 5% rispetto al 2020, quando erano 6.394". Il sindaco Roberto Lucarelli conferma il calo demografico che sta avvenendo nell’entroterra maceratese.

"Sebbene il trend delle aree interne, e in generale, italiano fosse in calo anche prima del 2016 – prosegue il sindaco –, il terremoto ha sicuramente accelerato il fenomeno del calo demografico nel nostro territorio. Al fine di invertire il trend sono necessari sgravi fiscali, facilitazioni e l’attuazione di una politica economica che dia opportunità di lavoro e di crescita a famiglie e giovani, oltre che servizi di eccellenza sociali e sanitari alle persone più anziane. Sicuramente oggi la costa è il territorio con maggiore appetibilità nella provincia di Macerata, anche rispetto alla zona medio-collinare. Oltre all’attuazione di politiche di natura economica, un altro incentivo importante proviene dal settore del turismo, che può creare opportunità per la zona montana, attirando i visitatori che vogliono godere della bellezza naturale e del clima della montagna. È poi necessario mantenere e migliorare la qualità dei servizi minimi indispensabili, come ospedali, scuole e molti altri, per poter garantire il rientro e la permanenza di tutti i cittadini".

Il sindaco non non può non ringraziare l’Università di Camerino e il suo prezioso apporto nell’arginare grazie al suo prestigio questo spopolamento: "Camerino, rispetto alla zona montana, sta soffrendo meno il fenomeno dello spopolamento anche grazie alla presenza dell’Università, motore importante sia in termini economici sia a livello di presenze di studentesse e studenti provenienti da altre parti d’Italia e del mondo. Molti scelgono questa città per fermarsi e fare famiglia, ma il terremoto non sta sicuramente facilitando questo fenomeno a causa di una carenza strutturale di abitazioni e per la mancanza di un centro storico che, in passato, era in grado di mettere a disposizione numerosi servizi a cittadini, studenti e turisti: per tornare ad avere un trend positivo resta dunque prioritario e fondamentale accelerare il fenomeno della ricostruzione, nonché cercare nuove attività di natura economica e servizi che possano migliorare la qualità della vita nella città".

Lisa Grelloni