Allarme tarlo asiatico Abbadia di Fiastra, saranno abbattuti una novantina di alberi

di Paola Olmi

Il tarlo asiatico del fusto non riposa ad agosto, anzi, la sua presenza – individuata la scorsa settimana all’Abbadia di Fiastra – sta creando fondata preoccupazione. Ieri pomeriggio si è tenuto un incontro fra i vertici dell’Amap (Agenzia per l’Innovazione nel settore Agroalimentare e della Pesca - Servizio Fitosanitario Marche) e quelli della Fondazione Giustiniani Bandini. È stato programmato un piano emergenziale. Sono state individuate le piante attaccate dal coleottero che nei prossimi giorni verranno abbattute perché è impossibile curarle. Sono state contattate le ditte che si occupano di questo smaltimento speciale attraverso l’utilizzo di macchine trituratrici che trasformano il legname in cippato. Saranno tutte quelle dei due parcheggi delle auto, qualcuna nel parcheggio degli autobus e un grandissimo acero proprio davanti all’Abbadia. In totale verranno abbattute una novantina di alberi. In tutto questo ci sono parole confortanti da parte degli esperti e cioè che le piante dentro alla selva non sono specie appetibili al coleottero, mentre a rischio sono quelle che rimangono al bordo. Altro aspetto positivo è che l’allarme è stato dato fondamentalmente per tempo e che attualmente le piante malate sono per lo più nella zona circoscritta e antropizzata dei parcheggi. Altra nota piena di speranza merita la promessa di costante attenzione da parte dell’Amap che periodicamente monitorerà il territorio e un piano di formazione da parte dalla Fondazione, che istruirà tutti i dipendenti per riconoscere i primi segni di presenza del killer della flora. Il problema rimane tuttavia duplice: il rischio gravissimo che corre la selva e l’impegno economico da sostenere. Ogni anno la Fondazione Giustiniani Bandini si occupa dell’acquisto di piante per la creazione di viali e a ciò si aggiungerà l’acquisto delle nuove piante che verranno messe a dimora in autunno in sostituzione di quelle eradicate e che, se la situazione rimane invariata, sarà di almeno 30mila euro. L’Anoplophora glabripennis Motschulsky potrebbe essere arrivato in zona su gomma (auto o moto) o sulla legna tagliata che serve per alimentare forni. Depone le uova sotto la corteccia delle piante. Le larve, voracissime, si cibano del fusto e, terminato il periodo di crescita abbandonano la pianta e cercano altri luoghi in cui dar seguito al loro ciclo vitale. È un grave pericolo.