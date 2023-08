"Allarme tarlo asiatico, intervento tempestivo per limitare i danni"

"La tempestività, l’attività preventiva e il monitoraggio effettuato in modo immediato e sinergico da Amap e Fondazione Giustiniani Bandini contribuiranno alla limitazione del fenomeno che non ha nessun riscontro negativo sulle persone". Così Andrea Bordoni, direttore dell’Amap (Agenzia Marche Agricoltura Pesca), dopo l’incontro nel corso del quale è stato deciso l’abbattimento di novanta piante infestate dal tarlo asiatico nella nella zona dei parcheggi dell’Abbadia di Fiastra. "Il servizio Fitosanitario – prosegue Bordoni – proseguirà i controlli, così da evitare ogni rischio. Saranno avviati corsi di formazione per il personale della Fondazione per aumentare la capillarità dei monitoraggi. È stata già attivata la procedura di analisi genetica dell’insetto per comprendere di quale si tratti e da dove derivi, rispetto alle due popolazioni conosciute nelle Marche". La priorità è salvaguardare il patrimonio arboreo: "Siamo certi che la tempestività con la quale sono state effettuate le operazioni sarà un elemento decisivo e conterrà in tempi brevi il fenomeno", ha affermato il presidente di Amap Marco Rotoni.