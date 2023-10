Allarme topi a Civitanova: interventi di derattizzazione intorno all’ex liceo

Topi tra le mura e intorno all’ex liceo classico di Civitanova Alta e il Comune è dovuto intervenire nella struttura con una azione di derattizzazione per rimuovere il pericolo igienico sanitario. L’edificio, che da tempo non è più adibito a sede scolastica, si trova al centro del paese, dove hanno fatto capolino i sorci creando un certo allarme. Sempre nella città alta, di recente, l’amministrazione ha dovuto provvedere a effettuare interventi per la disinfestazione delle aree pubbliche nella zona di Borgo Casette, fuori le mura. Problemi segnalati anche dai residenti del colle, che oltre a questi disagi lamentano continuamente pure le conseguenze della convivenza con la popolazione dei piccioni e con la sporcizia che ne consegue, visibile soprattutto lungo alcuni vicoli, cosparsi dal guano dei pennuti che, nonostante le campagne per il controllo demografico messe in atto dal Comune, continuano a proliferare.