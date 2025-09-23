Allarme topi in centro storico: "Serve una disinfestazione accurata"

C’è un problema di topi in centro storico a Corridonia. Sembrano ripetersi da tempo le incursioni dei roditori all’interno delle abitazioni, come raccontato Michele D’Elia, proprietario di diversi immobili nel borgo antico, ed ex sottufficiale della polizia che ha raccolto foto e testimonianze dei residenti. "Di notte c’è un passeggio di topi – ha spiegato – non parliamo di ratti piccoli, ma pantegane di grossa taglia che circolano sia sui tetti che nei giardini. Avendo alcune case affittate ho ricevuto le segnalazioni degli inquilini in quanto questi topi entrano dentro gli appartamenti; in una foto uno era arrivato addirittura in cucina. Non mancano i danni come: fori sulle porte, indumenti rovinati poi iniziano a danneggiare le finestre in legno poiché le rosicchiano. Parliamo di una vera colonia di ratti e all’inizio facevo fatica a crederci – ha aggiunto –. Senza contare la sporcizia che lasciano, creando così un ambiente insalubre. Abbiamo provato a segnalare la questione alla polizia locale. Personalmente ho assistito ad un intervento dei vigili urbani, i quali avevano intimato ad una signora che vive in centro di non dare cibo ai gatti delle zona. Allora mi chiedo come mai i felini sono stati allontanati, che tra l’altro contribuiscono a tenere alla larga i ratti, mentre per i topi non si fa nulla? In molti quest’estate sono stati costretti a tenere finestre chiuse e condizionatori accesi". Il focolaio più importante sarebbe in via Cavour, tanto che anche Gianluigi Compagnoni altro proprietario di un immobile confinante con D’Elia, ha di recente inviato una Pec a Comune e Ast Macerata, evidenziando "la presenza di un numero significativamente elevato di roditori – si legge nella missiva – tale situazione sta causando non solo disagio tra i residenti ma rappresenta un grave rischio per la salute pubblica. Si richiede un intervento immediato delle autorità competenti per effettuare una accurata disinfestazione e implementare misure preventive a lungo termine per evitare future infestazioni incluso il miglioramento e la pulizia delle aree pubbliche".

Diego Pierluigi