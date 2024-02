"Allarmismo ingiustificato sul liceo Classico"

Respinge ogni allarmismo inutile e dannoso sul liceo Classico Leopardi di Recanati, Laura Sestili, consigliere delegato all’edilizia scolastica della Provincia di Macerata. Il Comitato del Liceo aveva avanzato, nei giorni scorsi, persino l’accusa che la Provincia, non dando risposte chiare e certe, non volesse impegnarsi a garantire il diritto allo studio mettendo la dirigente del Liceo recanatese nella condizione di non accettare le iscrizioni per il prossimo anno. Illazione che Sestili boccia decisamente come priva di ogni fondamento perché, afferma, "il Comitato a sostegno del liceo Leopardi è stato informato di tutte le iniziative che si stanno prendendo per trovare una sistemazione ottimale per gli studenti recanatesi. Insieme al dirigente dell’ufficio Edilizia scolastica, Stefano Mogetta, ho partecipato alla riunione indetta dal Comitato il 10 gennaio scorso in cui ho rassicurato la scuola sulla possibilità di prendere le iscrizioni che arriveranno e ci siamo detti disponibili a incontrarci nuovamente ad aprile, una volta individuata la ditta che dovrà svolgere i lavori all’IIS Bonifazi (dove attualmente sono ospitate 5 classi del liceo)". Allora dov’è il problema? "La dirigente scolastica Annamaria Marcantonelli - aggiunge Sestili - ha già avuto le comunicazioni necessarie per accettare le iscrizioni, non da ultimo anche nel verbale del 9 gennaio firmato da me, dal dirigente Mogetta e dall’ing. Fraticelli della Provincia, dove è stato spiegato nuovamente alle dirigenti Bilgini (Professionale Bonifazi, ndr) e Marcantonelli (liceo Leopardi, ndr) la possibilità di suddividere i lavori all’IIS Bonifazi per lotti, cosa che potrà essere valutata solo con la ditta aggiudicataria. L’attuale metodologia di finanziamento ad oggi possibile (fondi di cui all’ordinanza del commissario per il sisma) garantisce la copertura delle spese per l’affitto e la realizzazione dei lavori limitatamente all’IIS Bonifazi. Ad oggi la Provincia non ha le risorse finanziarie necessarie per ulteriori ed eventuali locazioni onerose, come appunto l’affitto richiesto per lo stabile ex Agenzia delle entrate, che, tra l’altro, non dispone nemmeno degli spazi necessari per ospitare l’intero Professionale di Stato". Per la Provincia al momento, quindi, l’immobile di Squartabue resta la migliore soluzione disponibile. "Per questo - conclude la consigliera Laura Sestili - sono stati anche avviati i primi contatti con il gestore del trasporto pubblico locale per trovare le possibili soluzioni al trasferimento degli studenti rimanendo, comunque, la Provincia aperta a ulteriori, successivi confronti tanto è vero che la delegata all’edilizia scolastica lo scorso giovedì pomeriggio si è incontrata, ancora una volta, a Recanati con il Comitato".

Antonio Tubaldi