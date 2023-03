All’Auditorium il poeta Fabio Franzin parla di lavoro e operai

Il prestigioso Auditorium del Centro mondiale della poesia della cittadina leopardiana ospita oggi pomeriggio alle 17.30, nell’ambito della terza edizione di Versus, la rassegna di confronti poetici curata dall’associazione Lo Specchio di Recanati, Fabio Franzin con un tema quantomai spinoso ed emergenziale, ovvero la croce dell’operaio. Il poeta trevigiano, nei suoi versi, canta spesso la remissione della classe operaia che non ha via di fuga dalla fabbrica che pesa sui destini delle famiglie proletarie, automatismo che non si riesce a disinnescare nemmeno per sabotaggio. Partendo da Simone Weil e passando per Pier Paolo Pasolini, Franzin esplora questo tema che è centrale anche nel dibattito politico contemporaneo, non solo in Italia. L’autore, in presa diretta dall’interno dei capannoni industriali, usa la lingua del suo territorio: il dialetto trevigiano. Franzin è infatti, in assoluto, una delle voci imperdibili della poesia dialettale. Tra lamiere e torni, turni di notte e straordinari tirati al fine settimana, leggere la poesia di Franzin è indispensabile per rimanere empaticamente connessi alla sofferenza di chi vive nei luoghi di produzione. Durante lo spettacolo (ingresso libero) le incursioni musicali saranno curate dal maestro Marta Marrocchi. Anche questa edizione vedrà come arbitro il poeta e professore Piergiorgio Viti.