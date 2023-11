All’auditorium Scarfiotti arriva ancora Castelli per i prossimi interventi

Secondo appuntamento con i cittadini di Potenza Picena per parlare dei futuri interventi di ricostruzione in città, grazie ai fondi post sisma. Questo pomeriggio, alle 18, ci sarà nell’auditorium Scarfiotti un’altra assemblea pubblica che vedrà presenti il Commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli e il direttore dell’ufficio speciale per la ricostruzione Marco Trovarelli. Infatti, l’Amministrazione comunale di Potenza Picena (guidata dal sindaco Noemi Tartabini) illustrerà i progetti e i finanziamenti relativi agli edifici del centro storico e all’ex complesso di Sant’Agostino. Va ricordato che la scorsa settimana, in un incontro pubblico all’oratorio Don Bosco, sempre Castelli, Acquaroli e Trovarelli avevano presentato il progetto di demolizione e ricostruzione della nuova scuola media in viale Piemonte, a Porto Potenza.