Alle 21 a Porto Potenza il candidato Morgoni incontra i cittadini

Stasera (alle 21) il candidato sindaco del centrosinistra, Mario Morgoni, farà tappa al ristorante “La Terrazza“ di Porto Potenza per un nuovo incontro pubblico con la cittadinanza. "Proseguono a ritmo incalzante gli appuntamenti promossi dalle forze politiche e civiche che sostengono la candidatura di Morgoni a sindaco di Potenza Picena – si legge in una nota del Pd locale –. Sarà la volta dei residenti di via Rossini, via De Gasperi, via Aprutina e via Dante Alighieri per confrontarsi sulle problematiche specifiche della zona e su quelle più generali dell’intero territorio comunale, così da fornire spunti utili alla definizione di un progetto di buona amministrazione calato sulle reali esigenze della comunità. Un’amministrazione vicina ai cittadini deve praticare con costanza l’ascolto e il coinvolgimento se vuole stringere un patto per la crescita civile, economica e culturale del territorio".