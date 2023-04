"Alle 5 da me" al Verdi

Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero sono i protagonisti di "Alle 5 da me", commedia di Pierre Chesnot messa in scena con la regia di Stefano Artissunch che domani, alle 21.15, chiude la stagione in abbonamento del teatro Verdi di Pollenza, realizzata da Comune e Amat con il contributo di MiC e Regione. Prodotta da Synergie Arte Teatro e a.Artisti Associati in collaborazione con Festival Teatrale di Borgio Verezzi, con le musiche originali della Banda Osiris, le scene di Matteo Soltanto, i costumi firmati da Marco Nateri, la commedia è piena di battute e situazioni. "È stata Dorothée Chesnot – scrive nella presentazione il regista Artissunch – a consigliarmi di leggere e mettere in scena il testo del padre. Questa volta, cercando un’atmosfera in cui immergere i personaggi, mi sono lasciato suggestionare dai film franco-spagnoli, in cui il comico lambisce il grottesco". Per informazioni biglietti: 0733.549936 e 3494730823.