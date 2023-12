Alle famiglie in difficoltà. Pranzo della Vigilia in dono

Un’iniziativa concreta e solidale quella proposta da ristoratori e commercianti del centro storico, con l’obiettivo di offrire un aiuto pratico alle famiglie meno abbienti in occasione delle feste natalizie. Un gesto pensato per riaccendere lo spirito del dono e della condivisione alla base delle ricorrenze di fine anno, soprattutto visto l’attuale periodo di crescente instabilità economica. "Accodandoci al cartellone di eventi proposto dal Comune, abbiamo pensato di mandare un segnale a chi si trova in situazioni di difficoltà – spiega Marco Guzzini, titolare di DiGusto -. Nelle cucine dei locali aderenti verranno preparati vari piatti per la Vigilia di Natale, disposti poi in pacchi chiusi e consegnati al Comune per la successiva distribuzione alle famiglie bisognose. Confidiamo comunque nella collaborazione di quanti più ristoranti possibili che, sposando l’obiettivo, contribuiranno alla buona riuscita dell’iniziativa". "Ci spinge innanzitutto l’aspetto etico, la possibilità di fare umanamente del bene – continua Gabriele Micarelli, titolare di Verde Caffè –. Nonostante la situazione economica difficile che tocca un po’ tutte le attività, siamo felici di agire concretamente per chi vive situazioni peggiori, attraverso gesti che dimostrino una vicinanza pratica oltre che emotiva". Aggiunge Giuseppe Romano, presidente dell’Associazione commercianti del centro storico: "È importante festeggiare, ma senza dimenticare i problemi che ci accompagnano durante l’anno. Per questo abbiamo pensato anche ad altre occasioni: grazie all’Avis e Admo Macerata organizzeremo la seconda edizione della Passeggiata dei Babbo Natale, per sensibilizzare al dono di sangue e midollo osseo. La passeggiata è prevista per il 16 dicembre dalle 17.30: partendo dai Cancelli e continuando per le vie del centro fino in piazza Annessione. Anche in questo caso la richiesta di collaborazione è rivolta ai commercianti, per donare buoni o oggetti a piacimento".

Martina Di Marco