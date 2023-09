Alle Poste di Civitanova si ritirano le borse di studio: Fondo unico 20212022

Fondo unico per le borse di studio anno scolastico 20212022, le famiglie degli studenti beneficiari possono recarsi negli uffici postali per riscuotere il contributo che può essere ritirato senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente ‘IoStudio’, ma mostrando la Carta Postepay ‘Borsa di Studio’, il codice fiscale e il documento di identità. Il termine per l’utilizzo della borsa di studio è stato fissato a fine dicembre 2024. Le modalità di riscossione vengono spiegate dettagliatamente nella pagina web all’interno del portale https:iostudio.pubblica.istruzione.itwebguestvoucher