Alle scuole elementari percorsi educativi contro la violenza sulle donne

Nel weekend, anche a Porto Recanati sarà celebrata la "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne". Ma oltre a ciò, l’Amministrazione comunale fa sapere che si sta attivando per organizzare corsi scolastici su tale tematica, a partire dalle elementari. Intanto, domani alle 21.15, ci sarà nella pinacoteca Moroni uno spettacolo per riflettere sul tema della violenza di genere, dal titolo "Sulla nostra pelle", con musiche e canzoni della cantante Laragosta, accompagnata dalla chitarra

di Gianluca Spedaletti. Dopodiché seguiranno gli interventi di Sonia Alessandrini (assessore ai Servizi sociali), Fatou Sall (consigliera comunale per le Pari opportunità), l’avvocatessa Egle Asciutti e la dottoressa Chiara Marmorè dello sportello antiviolenza "Sos donna".

Nel frattempo, il sindaco Andrea Michelini annuncia le iniziative che sta studiando contro la violenza sulle donne. "Non si può più definire emergenza quello che è a tutti gli effetti un fenomeno strutturale della nostra società – dice Michelini (nella foto) -. E’ necessario avviare nelle scuole percorsi di educazione affettiva, che insegnino ai giovani come gestire in modo sano le emozioni e le relazioni con l’altro. Siamo convinti che tali percorsi educativi debbano iniziare dalla scuola elementare dell’istituto comprensivo Medi. L’Amministrazione comunale ha già avanzato la proposta al dirigente scolastico e ha intenzione di rinnovare la richiesta affinché il progetto si svolga, data l’importanza del tema. Inoltre, lo Sportello antiviolenza, che si trova al piano terra del municipio, è aperto tutti i giovedì (dalle 10 alle 12). E giovedì 30 novembre, dalle 15.30 alle 16.30, ci sarà un’apertura straordinaria con la presenza dell’avvocatessa Asciutti per permettere di accedere al prezioso servizio di ascolto e assistenza".