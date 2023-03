Alle Vergini un monumento dedicato alle vittime delle Foibe

Un monumento dedicato alle vittime delle Foibe nell’area verde del quartiere delle Vergini. Il via libera è arrivato dalla giunta che ha dato mandato all’ufficio Ambiente di predisporre un progetto. "Le legge 92 del 30 marzo 2004 istituisce il ’Giorno del ricordo’ in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati – si legge nella delibera di giunta -, ed elegge la data 10 febbraio a Giorno del ricordo, per preservare la memoria della persecuzione subita dagli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, fino all’esodo di quanti sopravvissero, durante e subito dopo la seconda guerra mondiale, da parte dei partigiani jugoslavi e dell’Ozna (i servizi segreti militari jugoslavi). Per molto tempo tale pagina di storia è stata taciuta o minimizzata, rischiando di essere dimenticata, mentre è compito di tutti consolidare il ricordo collettivo della tragedia, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe". Nell’atto della giunta si sottolinea anche come a Macerata "non ci sia un monumento onori in modo solenne e degno la tragedia" e che la Regione ha stanziato 6mila euro per il Comune da utilizzare per questo scopo. Così l’ufficio Ambiente si è messo al lavoro e sta lavorando a un progetto del costo di circa 9.800 euro (Iva inclusa), di cui 6mila appunto saranno coperti con i soldi arrivati dalla Regione.