Alleanza norvegese con il Comune di Risør

Il sindaco Fabrizio Ciarapica riceve in Comune i rappresentanti della Norvegia, all’orizzonte una collaborazione con Risør, città situata a sud del paese scandinavo famosa per il Festival della barca di legno e per il Festival internazionale di musica da camera. Per tramite di Barbara Cacciolari, vice presidente di Unionturismo, il primo cittadino si é incontrato con il console onorario di Norvegia in Italia per l’Emilia Romagna e le Marche, Gianni Baravelli, e il responsabile della sede italiana del Forum commerciale italiano in Scandinavia, Luca Maini. L’idea é quella di attivare scambi scolastici tra gli istituti delle due città. "Stringere un rapporto di amicizia e di collaborazione con una città come Risør – ha detto Ciarapica –, una tra le mete balneari più ambite della Norvegia del sud, è una grande occasione di crescita culturale, turistica e commerciale per Civitanova ma anche educativa, soprattutto per i giovani. Ringrazio il console Baravelli, Maini e Cacciolari per questa opportunità di dialogare e crescere in una sorta di scambio reciproco con Risør". "Sono certa che questo progetto di condivisione tra Civitanova e Risør – ha concluso la Cacciolari – porterà risultati positivi per la nostra comunità e, soprattutto, per i nostri giovani".

f. r.