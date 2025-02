Alleanza verdi e sinistra: "Risorsa idrica, no all’ingresso di privati"

"Siamo contrari alla gestione privata dell’acqua. Sosterremo la manifestazione a Macerata del 28 febraio". Alleanza verdi e sinistra tuona che "la destra di governo, dopo numerosi litigi sul tema, è arrivata, a parole, alla volontà di costituire una società per la gestione del servizio idrico dell’Ato 3".

Avs spiega però che "nella migliore delle ipotesi si potrà arrivare a chiedere una proroga delle scadenze, con la prima prevista per il prossimo giugno, che se non rispettate porteranno all’ingresso di soggetti privati nella gestione". La nota, firmata da Sandro Bisonni e Leonardo Piergentili, dice come "non è affatto scontato che riescano ad ottenere la proroga mentre è evidente l’enorme perdita di tempo dovuta all’incapacità gestionale degli attuali decisori politici. Alleanza verdi e sinistra è nettamente contraria all’ingresso dei privati nella gestione dell’acqua che è e deve rimanere pubblica".