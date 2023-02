Allegria e spettacolo di Carnevale con la compagnia Rotary in fabula

Martedì di Carnevale, dopo un’interruzione di tre anni dovuta alla situazione pandemica, le fiabe sono tornate ad incontrare i bambini della scuola dell’infanzia Aldo Moro di Recanati su iniziativa del Rotary Club Giacomo Leopardi che ha organizzato uno spettacolo interamente dedicato ai più piccoli. La coinvolgente rappresentazione di favole classiche come I tre porcellini e Peter Pan ha scatenato la gioia dei piccoli spettatori che si sono divertiti anche a cantare e a ballare, il tutto grazie alla compagnia teatrale "Rotary in fabula", composta di volontari rotariani provenienti da tutte le Marche, che ha saputo trasformare i bambini in parte integrante dello spettacolo e regalare a tutti una giornata di festa, alla scoperta dei personaggi delle favole classiche.