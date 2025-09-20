La risposta che serviva

Valerio Baroncini
Macerata
20 set 2025
MATTEO PARRINI
Allergia fatale per la giovane mamma

Matelica, oggi l’addio alla 47enne Marella Pizzarulli, stroncata da uno choc anafilattico davanti alla farmacia comunale

La farmacia di viale Martiri della Libertà e Marella Pizzarulli

Sarebbe dovuta a un’allergia alimentare la causa del decesso della maestra di scuola primaria Marella Pizzarulli, morta improvvisamente all’età di 47 anni giovedì sera intorno alle 18, in viale Martiri della Libertà a Matelica, mentre stava per entrare in farmacia per acquistare dei medicinali utili alla crisi respiratoria in atto. A nulla era valsa la prontezza delle persone presenti e del personale della farmacia comunale e i sanitari del 118 accorsi immediatamente sul posto. In viale Martiri della Libertà erano arrivati anche i carabinieri e la polizia locale, per raccogliere le prime testimonianze e ricostruire i fatti. Ma a chiarire i contorni dell’accaduto sono stati gli stessi familiari della donna, distrutti dalla vicenda e che sono immediatamente accorsi sul luogo del decesso. Uno choc anafilattico avrebbe stroncato Pizzarulli, che avrebbe ingerito qualcosa a cui purtroppo era fortemente allergica. Alla luce di questa prima ricostruzione, il sostituto procuratore Francesco Carusi ha ritenuto superfluo disporre l’autopsia e ha subito rilasciato il nulla osta alla sepoltura.

La 47enne lascia i genitori Luciano e Maria, il marito Andrea Torresi e la figlia Alice. Molto conosciuta e stimata, appena la notizia della sua morte si è diffusa, centinaia di persone hanno raggiunto prima il parcheggio dove è deceduta l’insegnante, quindi, appena allestita la camera ardente alle Vele, è iniziato un lungo andirivieni di amici e conoscenti di Matelica, Esanatoglia, Pioraco e altri paesi per darle l’ultimo saluto. Tanti i messaggi commoventi pervenuti alla famiglia, da quello del sindaco Denis Cingolani, subito sopraggiunto in viale Martiri della Libertà, a quello della presidentessa della Pro Matelica Fabiola Santini, che era una sua ex compagna di scuola, fino agli amministratori comunali di Pioraco e Castelraimondo e alle colleghe dell’istituto comprensivo Mattei, per il quale lavorava. Il funerale si terrà oggi alle 17 nella chiesa di Regina Pacis, a Matelica.

Matteo Parrini

© Riproduzione riservata