Allergia fatale per la giovane mamma

Sarebbe dovuta a un’allergia alimentare la causa del decesso della maestra di scuola primaria Marella Pizzarulli, morta improvvisamente all’età di 47 anni giovedì sera intorno alle 18, in viale Martiri della Libertà a Matelica, mentre stava per entrare in farmacia per acquistare dei medicinali utili alla crisi respiratoria in atto. A nulla era valsa la prontezza delle persone presenti e del personale della farmacia comunale e i sanitari del 118 accorsi immediatamente sul posto. In viale Martiri della Libertà erano arrivati anche i carabinieri e la polizia locale, per raccogliere le prime testimonianze e ricostruire i fatti. Ma a chiarire i contorni dell’accaduto sono stati gli stessi familiari della donna, distrutti dalla vicenda e che sono immediatamente accorsi sul luogo del decesso. Uno choc anafilattico avrebbe stroncato Pizzarulli, che avrebbe ingerito qualcosa a cui purtroppo era fortemente allergica. Alla luce di questa prima ricostruzione, il sostituto procuratore Francesco Carusi ha ritenuto superfluo disporre l’autopsia e ha subito rilasciato il nulla osta alla sepoltura.

La 47enne lascia i genitori Luciano e Maria, il marito Andrea Torresi e la figlia Alice. Molto conosciuta e stimata, appena la notizia della sua morte si è diffusa, centinaia di persone hanno raggiunto prima il parcheggio dove è deceduta l’insegnante, quindi, appena allestita la camera ardente alle Vele, è iniziato un lungo andirivieni di amici e conoscenti di Matelica, Esanatoglia, Pioraco e altri paesi per darle l’ultimo saluto. Tanti i messaggi commoventi pervenuti alla famiglia, da quello del sindaco Denis Cingolani, subito sopraggiunto in viale Martiri della Libertà, a quello della presidentessa della Pro Matelica Fabiola Santini, che era una sua ex compagna di scuola, fino agli amministratori comunali di Pioraco e Castelraimondo e alle colleghe dell’istituto comprensivo Mattei, per il quale lavorava. Il funerale si terrà oggi alle 17 nella chiesa di Regina Pacis, a Matelica.

Matteo Parrini