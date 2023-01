Allerta cessata: riaperto il ponte in località Casone

È stato riaperto al traffico sia pedonale che dei mezzi il Ponte in Località Casone, a Montefano, in corrispondenza del Torrente Fiumicello, che domenica sera il sindaco, Angela Barbieri, aveva chiuso in maniera precauzionale vista l’allerta meteo. Come si ricorderà l’infrastruttura era stata inibita alla circolazione a causa degli ingenti danni prodotti sul territorio comunale dal forte maltempo del 15 settembre scorso e solo due mesi dopo, a fine novembre, il ponte era stato riaperto con le limitazioni imposte dal verbale di sopralluogo dell’Anas: il limite di transito a 3,5 t; il limite di velocità a 10 km; limite di sagoma 2,55 mt.